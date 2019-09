Der Goldpreis ist in jüngster Vergangenheit wieder in die Höhe geschossen und die Rally dürfte noch nicht vorbei sein. Doch auch Silber habe enormes Potenzial, glaubt Experte Phil Streible. Ihm zufolge könne der Silberpreis durchaus wieder auf das Allzeithoch bei 50 US-Dollar klettern.? Anleger fliehen in sichere Häfen wie Gold & Co. ? Silberpreis könnte wieder bis auf 50 US-Dollar ansteigen ? Erreichen des Allzeithochs von Silber dürfte aber noch etwas dauernGold im Rallymodus...

Den vollständigen Artikel lesen ...