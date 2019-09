'Nordwest-Zeitung' zu Merkel in China

Angela Merkel fährt nach China, in ein Land, das Minderheiten kujoniert, in denen es keine bürgerlichen Freiheiten gibt und dessen Regime in Hongkong eine Freiheitsbewegung unter den Stiefel tritt. Einer deren Anführer hatte Merkel um Hilfe gebeten. Die Bundesregierung flüchtete sich in ablehnende Floskeln. Das kann man machen. Schließlich geht es um gutes Wetter für die Wirtschaft. Nur: Wenn sich ihr Ex-Außenminister Sigmar Gabriel in der Demokratie Israel mit Vertretern zwielichtiger Organisationen traf, deren Ziel die Delegitimierung des jüdischen Staates ist, während Merkel Vertreter echter Demokratiebewegungen im Regen stehen lässt, dann ist das Heuchelei - und zeigt, wie verkorkst deutsche Außenpolitik schon seit Jahren funktioniert./ra/DP/zb

