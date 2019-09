'Westfälische Nachrichten' zu China/Merkel

Der Erwartungsdruck auf die Kanzlerin ist enorm hoch. Die Frage, wie sich die Kooperation mit Peking unter schwierigen Marktbedingungen fortsetzen lässt, ist eine bange. Deutschlands Wirtschaftsführer haben dazu bislang beredt geschwiegen. Jetzt soll Merkel die passenden Worte finden. Das wird kompliziert. Die Schatten Hongkongs liegen bleiern über Peking. ... An diesem Freitag trifft Angela Merkel auf den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang und auf Staatspräsident Xi Jinping. Man darf gespannt sein. Die Kanzlerin genießt Vertrauen in Peking. Aber was ist Chinas Machtapparat die Freundschaft wert, wenn das Geschäft nicht mehr rund und die Politik aus dem Ruder läuft?/ra/DP/zb

