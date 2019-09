'Rheinpfalz' zum Klimaschutzgesetz:

CO2-Steuer oder Zertifikatehandel: In Zeiten, in denen die AfD (die mit Klimaschutz sowieso nichts am Hut hat) gerade in ländlichen Gebieten Wahlerfolge feiert, blicken die Regierungsparteien nicht nur auf wirtschaftliche Theorien. Es wird um die Fragen gehen: Wie lassen sich soziale Verwerfungen und Zumutungen am besten vermeiden? Und: Wie lässt es sich umgehen, dass Preissprünge der Regierungspolitik zugeordnet werden? Denn beim Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Gesellschaft droht immer die Gefahr, dass es einigen Gruppen finanziell schlechter geht, bevor auch diese sich besser stellen (weil sie Energiekosten sparen). Letztlich hat das Zertifikatesystem aus Politikersicht mehr zu bieten - weswegen vieles dafür spricht, dass sich am Ende die Union "durchsetzt". Wobei fürs Klima letztlich wichtig ist, dass Deutschland endlich in die Gänge kommt./ra/DP/zb

