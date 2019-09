'Heilbronner Stimme' zur Brexit-Debatte

Die Fliehkräfte, die das ganze Brexit-Desaster freigesetzt hat, haben das Potenzial, das britische Staatsgefüge zu zerstören. Dass die Liberaldemokraten in der Mitte die Kraft haben, die Macht an sich zu reißen, ist nämlich unwahrscheinlich. Der letzte Versuch, eine neue Partei der Mitte zu schaffen, ist jedenfalls kläglich gescheitert. Die Folgen des politischen Erdbebens sind so dramatisch, weil die bekannten Mechanismen der Macht (und manchmal auch des Kompromisses) plötzlich nicht mehr funktionieren. Anders als in den 1850er und 1920er Jahren, als sich die Parteienlandschaft in Großbritannien nach ähnlichen Erdbeben ebenfalls neu formiert hatte, sind dieses Mal beide großen Parteien betroffen. Das Mehrheitswahlrecht, das Konservativen und Labour bis zuletzt im Vergleich zu anderen Ländern kommode Ergebnisse beschert hatte, lässt die politischen Konsequenzen zur Lotterie werden./ra/DP/zb

