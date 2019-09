BERLIN (dpa-AFX) - Mit Beschlüssen zur Europapolitik und zur Pflege will die SPD-Fraktion im Bundestag am Freitag ihre Klausurtagung beenden. Unter anderem will sie die Gewinne privater Pflegeheime begrenzen. Sie kritisiert, dass diese oft in der Hand großer Kapitalinvestoren und auf Rendite aus seien. In einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, fordert die Fraktion auch eine Entlastung der Angehörigen. Um steigende Kosten in der Pflege zu tragen, wollen die Sozialdemokraten eine Pflegebürgerversicherung einführen, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen./tam/DP/zb

