Kurz vor den entscheidenden Beratungen in der großen Koalition über ein Klimaschutz-Paket will die CSU-Spitze noch einmal ihre Positionen abstecken. Dazu kommt der CSU-Vorstand am Freitag und Samstag zu einer Klausur zusammen - zunächst in Weßling im Westen von München, dann am Starnberger See.

Am Freitag geht es um die Themen Industrie und Innovationen, am Samstag dann um die Klima- und Konjunkturpolitik. Die CSU will ein Klimaschutz-Paket, mit dem die Bürger und auch die Wirtschaft gut leben können, ein Paket mit Anreizen statt mit Verboten. Eine Steuer auf CO2 lehnt die CSU ab - sie will dagegen eine Ausweitung des Handels mit CO2-Zertifikaten.

Union und SPD wollen bis zu einer Sitzung des Klimakabinetts am 20. September ein großes Paket für mehr Klimaschutz schnüren./ctt/DP/zb

