Mega-Wasserstoff-Projekt in Hamburg geplant: Nel & Co freuen sich über das Durchstarten der Branche

Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel (WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235) bleibt in Euro gerechnet weiterhin ein Pennystock, allerdings hat das Papier in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Anstieg hingelegt. Und dies, obwohl die Zahlen zum zweiten Quartal 2019 nicht gerade berauschend ausgefallen sind. Nun könnte es dank Hilfe aus Deutschland noch höher hinausgehen.

Das Thema Wasserstoff bekommt immer mehr Schwung. Offenbar setzt sich die Erkenntnis durch, dass diese Technologie dazu beitragen kann, uns von CO2-Emissionen bei der Energieerzeugung weitgehend zu verabschieden. Nachdem Japan die Technologie in den vergangenen Jahren vorangetrieben hatte, will man nun offenbar vor allem in Deutschland nachlegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...