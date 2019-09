Das Unternehmen launcht die Kampagne "Nature Needs Heroes",um die globale Gemeinschaft zu ermutigen sich für den Planeten einzusetzen.

Die globale Outdoor-Lifestyle-Marke Timberland hat heute bekanntgegeben, für eine grünere Zukunft weltweit 50 Millionen Bäume bis 2025 zu pflanzen. Dieses Ziel baut auf dem langjährigen Engagement von Timberland auf, Produkte verantwortungsbewusst herzustellen, Gemeinschaften zu stärken und die Natur zu schützen. Der Schwerpunkt liegt auf der Pflanzung von Bäumen; seit 2001 hat die Marke weltweit mehr als 10 Millionen Bäume gepflanzt.

Laut einer neuen Studie der schweizerischen Universität ETH Zürich gehört die Wiederaufforstung nach wie vor zu den effektivsten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels. Ein weltweites Aufforstungsprogramm könnte zwei Drittel der bislang von Menschen in die Atmosphäre ausgestossenen CO2-Emssionen aufnehmen. Bäume helfen bei der Luftreinigung, indem sie Kohlenstoff speichern und Sauerstoff an die Luft abgeben, die Luft durch Verdunstung kühlen, Erosion verhindern, Wasser sparen und vieles mehr. In den nächsten fünf Jahren wird Timberland mehrere Wiederaufforstungsinitiativen auf der ganzen Welt unterstützen, um eine grünere Zukunft zu ermöglichen.

"Bei Timberland sind wir uns der Auswirkungen unserer modernen Lebensweise auf den Planeten bewusst. Und wir glauben, dass wir als globale Lifestyle-Marke und als Einzelpersonen dafür verantwortlich sind es besser zu machen",", sagte Jim Pisani, Global Brand President von Timberland. "Bäume und Grünflächen tragen dazu bei, die Qualität unseres Planeten und das Wohlbefinden des Einzelnen zu verbessern. Unser Engagement für das Pflanzen von Bäumen ist ein echter, messbarer Weg, um aus unserer Überzeugung heraus zu handeln, dass eine grünere Zukunft eine bessere Zukunft ist. Wir ermutigen Menschen auf der ganzen Welt, sich der Bewegung anzuschließen, indem sie mit ihren eigenen Aktionen -kleine oder große selbst aktiv und so Helden für die Natur werden."

Um sein Versprechen zu untermauern, startet Timberland seine bisher größte globale Kampagne "Nature Needs Heroes". Dabei werden Kunden auf der ganzen Welt dazu aufgerufen, sich der Bewegung anzuschließen, indem sie einfache, kleine Maßnahmen für einen gesünderen Planeten ergreifen. Die Kampagne verbindet die Leidenschaft der Marke für die Natur und die Energie der Mode. Die Kampagne feiert 12 engagierte Helden aus der ganzen Welt, die nachhaltige, positive Veränderungen für die Umwelt und ihre Gemeinschaften bewirken wollen. Jeder Held trägt neue Styles aus der Herbstkollektion 2019, fotografiert vor der Kulisse urbaner Grünlandschaften.

Die Kampagne wird durch eine starke Medienpräsenz in den Bereichen Print, Digital, Out of Home, Social Media und PR zum Leben erweckt. Mit einer Reihe von Baumpflanz- und Begrünungsaktionen will die Marke zudem die globale Gemeinschaft ermutigen, selbst Helden für die Natur zu werden:

Ein dreitägiges Popup-Park-Event in New York City, bei dem Verbraucher die Helden kennenlernen und sich verpflichten können, ein umweltfreundlicheres Leben zu führen sowie ihre lokale Gemeinschaft zu stärken.

Ein REMADE-Workshop in Shanghai, China, an dem Timberlands Global Creative Director Christopher Raeburn und APAC Öko-Held Will Pan teilnehmen werden, um für verantwortungsbewusstes Design zu plädieren und an Verbraucher appellieren, einfache Maßnahmen für eine bessere Zukunft zu ergreifen.

Events zur Begrünung in London, Paris, Mailand, Amsterdam und in Deutschland, wo Timberland mit den Gemeinschaften bei lokalen Umweltschutzprojekten zusammenarbeiten und die Verbraucher auffordern wird, selbst Maßnahmen zur Veränderung zu ergreifen.

Um das Versprechen zu realiseren, 50 Millionen Bäume zu pflanzen, wird Timberland mit einer Reihe von Organisationen zusammenarbeiten, die die Umwelt durch großflächige Baumpflanzungen unterstützen. Zu diesen Organisationen gehören die Smallholder Farmers Alliance, GreenNetwork, TREE AID, die UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung, Connect4Climate World Bank Group, Justdiggit, Las Lagunas Ecological Park, Trees for the Future, American Forests und Treedom.

Im ersten Jahr werden sich die Projekte auf Haiti, China, die Dominikanische Republik, die Vereinigten Staaten, Tanzania und Mali konzentrieren einschließlich der Unterstützung der "Great Green Wall", einer groß angelegten Baumpflanzinitiative auf dem afrikanischen Kontinent. Diese 8.000 km lange Baumreihe über die gesamte Breite Afrikas soll Klimawandel, Dürre, Hungersnot, Konflikte und Massenmigration bekämpfen.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Timberland der "Great Green Wall" Bewegung anschließt ein aufkommendes neues Weltwunder, das Millionen von Menschen angesichts der dringendsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Hoffnung geben wird", sagte Ibrahim Thiaw, Exekutivsekretär der Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Desertifikation."

"Ich glaube, dass jeder ein Held für die Natur sein kann, indem man täglich etwas Kleines tut", sagte Inna Modja, internationale Musikerin, Aktivistin und Botschafterin der "Great Green Wall". "Recycele jeden Tag, kaufe Fair-Trade-Produkte, informiere dich woher Kleidung, Lebensmittel und Kaffee stammen bei jedem Schritt kannst du etwas tun. Sobald du dir der kleinen Dinge bewusst bist, die du tun kannst, und kleine Veränderungen vornimmst, wirst du schnell feststellen, dass du immer mehr tust". Die aus Mali stammende Modja ist einer der Umwelt-Heldinnen Nature Needs Heroes Kampagne.

Um mehr über Timberlands Engagement zur Pflanzungvon Bäumen und die Kampagne Nature Needs Heroes zu erfahren, besuchen Sie https://www.timberland.de/responsibility/outdoors.html

Über Timberland

Timberland wurde 1973 gegründet und ist eine globale Outdoor-Lifestyle-Marke mit Sitz in Stratham, New Hampshire und internationalen Hauptsitzen in der Schweiz und Hongkong. Timberland ist vor allem für seinen Orginal Yellow Boot bekannt, der für die rauen Wetterbedingungen Neuenglands entworfen wurde. Heute bietet Timberland ein komplettes Sortiment an Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Menschen, die Wert auf einen zielorientierten Stil legen und die Leidenschaft der Marke die Natur zu genießen und zu schützen teilen.

Im Mittelpunkt der Marke Timberland steht die Überzeugung, dass eine grünere Zukunft eine bessere Zukunft ist. Dies wird durch ein jahrzehntelanges Engagement für die verantwortungsbewusste Herstellung von Produkten, den Schutz der Umwelt und die Stärkung von Gemeinschaften auf der ganzen Welt verwirklicht. Um ein Teil der Timberland Mission zu werden, mit gutem Beispiel voranzugehen, weltweit vernetzt zusammenzuarbeiten und kontinuierlich positive Veränderungen herbeizuführen, um damit die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen, besuchen Sie einen unserer Stores, timberland.de oder folgen Sie uns unter @timberland. Timberland ist eine Marke der VF Corporation.

