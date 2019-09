Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Allianz SE von 235 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif sieht laut in einer am Freitag vorliegenden Studie für den deutschen Versicherer Potenzial für Synergien und Gewinne im britischen Markt für Unfall- und Schadenversicherungen. Der Zukauf von L&G Insurance sowie LV dürfte eine Erfolgsstory werden./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 04:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0050 2019-09-06/07:24