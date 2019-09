Die Aktie von Daimler (WKN: 710000) konnte innerhalb der vergangenen Handelstage wieder ein wenig Boden gut machen. Ausgehend von einem 6-Jahres-Tief noch vor Kurzem stieg das Papier zuletzt wieder rasant. Von einem Kursniveau von 42,38 Euro je Aktie ausgehend, markiert am Freitag der letzten Woche, konnte Daimler inzwischen wieder einen Kurs von 45,28 Euro erreichen. Immerhin ein Plus von fast 7 % binnen weniger Tage. Viele Investoren sind dennoch verunsichert, was die weitere Marschrichtung dieser ...

