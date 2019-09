FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1UM XFRA KYG9320L1005 UNION MED.HLTHC.HD-,00001 0.023 EUR

MP6N XFRA US5903282094 MERRIMACK PHAR.NEW DL-,01 1.354 EUR

S6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 0.104 EUR