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WKN: A0HL4U ISIN: KYG8087W1015 Ticker-Symbol: S6L 
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MERRIMACK PHARMACEUTICALS
MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
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MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC6,190+7,80 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD12,994+2,27 %
UNION MEDICAL HEALTHCARE LTD0,658+1,94 %