FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.09.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB3PX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/16 0.000 %

CSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.452 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.181 EUR

TG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.012 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.308 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.724 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.133 EUR

OHCB XFRA SE0000584948 CLAS OHLSON B SK1,25 0.293 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

3KO XFRA US50050N1037 KONTOOR BRANDS INC. 0.506 EUR

KWN1 XFRA BMG0130N1130 AGRITRADE RES HD-,025 0.001 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.386 EUR