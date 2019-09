Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795),berichtet gestern von einer unerwarteten Personalie: Die SAF-HOLLAND GmbH, einer der weltweit führenden Zulieferer von Truck- und Trailerkomponenten, hat sich mit Herrn Steffen Schewerda, President Amerika und Mitglied des Group Management Board, im besten gegenseitigen Einvernehmen auf eine Beendigung seiner Tätigkeit verständigt. Herr Steffen Schewerda legt sein Amt mit Wirkung zum 6. September 2019 nieder. Gleichzeitig hat SAF-HOLLAND Herrn Kent Jones mit Wirkung zum 9. September 2019 zum President Amerika ernannt. In dieser Funktion berichtet er direkt an Alexander Geis, CEO der SAF-HOLLAND. "Im besten gegenseitigen Einvernehmen" und dann quasi über Nacht weg - hat einen Geschmack und lässt möglicherweise in den nächasten Tagen die Gerüchteküche brodeln.

Der Neue ist qualifiziert, aber warum so schnell...

Kent Jones startete seine berufliche Karriere 1992 bei General Motors in den Bereichen Account Management und Fertigungssteuerung. Zwischen 1996 und 2016 war er für die US-amerikanische Remy International Inc. - einem Hersteller von Anlassern und Lichtmaschinen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge - in diversen Stabs- und operativen Führungsfunktionen in den Bereichen Sales und Marketing, Aftermarket, E-Mobilität und Geschäftsfeldentwicklung tätig. ...

