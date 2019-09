Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat am Donnerstag die nächste runde Marke überwunden. Er legte um 0,85 Prozent auf 12.126 Punkte zu. Damit stieg er zugleich auf ein neues Fünf-Wochen-Hoch. Die Hoffnung auf Frieden im Handelskonflikt befeuerte die Kurse. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones hatte Mitte Juli ein Rekordhoch markiert. Danach geriet der US-Leitindex in eine Korrekurphase. In den vergangenen Wochen etablierte der Index schließlich eine Trading-Range. Gestern gelang der Ausbruch nach oben auf ein Fünf-Wochen-Hoch. Durch dieses bullishe Signal rücken jetzt neue Zielzonen in den Fokus.