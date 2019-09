Natürlich kämpft auch die Lufthansa mit einem intensiven Wettbewerb in der europäischen Luftfahrtbranche. Die steigenden Kosten lassen sich nur schwer an die Kunden weitergeben, wenn die Konkurrenz nicht mitmacht. Das schlug sich im ersten Halbjahr in schwächeren Quartalszahlen nieder.

Die Konsolidierung der Branche ist jedoch im vollen Gange. Die Lufthansa konnte bereits große Teile der insolventen Air Berlin übernehmen. Dadurch wuchs die eigene Flotte. Mit der Sanierung von Eurowings und der Integration von Brussels muss der Konzern weitere Baustellen schließen.

Dennoch beließ die UBS ihre Einstufung für Lufthansa auf Kaufen und nannte ein Kursziel von 18 Euro. Das wäre ein Plus von 27 Prozent zum aktuellen Kurs. Dass europäische Fluggesellschaften im zweiten Quartal wie erwartet abgeschnitten hätten, liefere Unterstützung für die Kurse.

Jedoch könnten einige Investoren mit Blick auf diesen Sektor aber etwas zu pessimistisch geworden sein, meinte der bei der UBS zuständige ...

