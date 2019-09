Immobilienaktien stehen am Freitag im Blick. Der vom Land Berlin geplante Mietendeckel wäre verfassungswidrig, schrieb der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, laut der Funke Mediengruppe in einem Rechtsgutachten im Auftrag des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Sorgen vor einem politischen Verbot von Mietsteigerungen in Berlin hatten die Branchenpapiere jüngst stark belastet.

Die Meldung decke sich mit der Rechtsauffassung anderer Experten, wonach Bundesrecht Landesrecht bricht, sagte ein Händler. Allerdings gab der Börsianer zu bedenken, dass das Gutachten von der Immobilienwirtschaft in Auftrag gegeben geworden sei.

Auf der Handelsplattform Tradagate bewegten sich die Papiere der Branchengrößen Vonovia und Deutsche Wohnen zuletzt im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag kaum./la/mis

ISIN DE000A0HN5C6 DE000A1ML7J1

AXC0072 2019-09-06/08:38