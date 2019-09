Tokyo (ots/PRNewswire) - Airspan stellt seine umfassenden 4G- und 5G-Lösungen für das weltweit erste vollständig virtualisierte Cloud-native Mobilfunknetz bereit



- Die bewährten 4G-Lösungen von Airspan werden die Kapazität und Abdeckung sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten erhöhen



- Airspans Air5G OpenRange28 mmWave-Plattform in 28 GHz wird Rakuten Mobile ultrahohe Kapazität mit Rekordzeit bis zur Markteinführung liefern und beispiellose Monetarisierungsmöglichkeiten ermöglichen



Airspan Networks gab heute seine Partnerschaft mit Rakuten Mobile, einer Tochtergesellschaft von Rakuten, Inc. bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Internetdiensten mit Sitz in Tokio, der 5G mmWave- und ländliche Konnektivitätslösungen anbietet, um die Netzwerkeffizienz zu steigern und das mobile Nutzererlebnis zu verbessern.



Die offenen RAN-Plattformen von Airspan werden Rakuten Mobile die Flexibilität bieten, die Wirtschaftlichkeit traditioneller Netzbetreiber zu revolutionieren und den Grundstein für transformative 5G-Architekturen zu legen. Mit über einer halben Million weltweit installierter Systeme bringt Airspan seine bewährte, bahnbrechende Wirtschaftlichkeit in das vollständig virtualisierte Rakuten Mobile Network ein.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Airspan beim Aufbau des neuesten japanischen Mobilfunknetzes", so Tareq Amin, Chief Technology Officer von Rakuten Mobile. "Ihre innovativen 4G- und 5G-Lösungen und der Formfaktor werden es Rakuten Mobile ermöglichen, unsere Bereitstellung schnell zu skalieren.



Wir sind sehr stolz auf die Innovationen, die wir in den letzten Jahren auf den Markt gebracht haben. Unsere 5G-Partnerschaft mit Rakuten Mobile ist ein wichtiger Meilenstein für die Branche, da wir die Ökonomie der Netzausbreitung weiterhin revolutionieren. Die Skalierbarkeit unserer OpenRange28-Plattform wird es Rakuten Mobile ermöglichen, ihr 5G-Netzwerk zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Netzwerkimplementierungen und zu einem beschleunigten Time-to-Market zu monetarisieren", so Henrik Smith-Petersen, Chief Sales & Marketing Officer von Airspan.



Die virtualisierte mmWave Air5G OpenRange28-Plattform von Airspan nutzt den Qualcomm Chipsatz FSM100xx 5G und unterstützt offene RAN-Architekturen. Sie verbindet sich nahtlos mit dem virtualisierten BBU von Rakuten Mobile, um die weltweit fortschrittlichste virtualisierte RAN-Lösung mit offener Schnittstelle bereitzustellen. Die OpenRange28 mmWave-Plattform unterstützt mehrere funktionale Splits für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und stellt sicher, dass Rakuten Mobile-Kunden in Japan von der höchsten Effizienz und dem besten Benutzererlebnis profitieren.



"Airspan ist stolz darauf, Rakuten Mobile mit seiner bahnbrechenden Vision der drahtlosen Konnektivität zu unterstützen, die nicht nur den Komfort für seine Benutzer verbessert, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten zur Lösung sozialer Probleme schafft und das Potenzial von 5G für Japan wirklich freisetzt", so Eric Stonestrom, CEO von Airspan Networks Inc.



Informationen zu Airspan Networks Inc:



Airspan (OTC PINK: AIRO) ist ein führender Anbieter von 4G- und 4G RAN-Lösungen mit über 1000 Kunden in mehr als 100 Ländern. Airspan wird regelmäßig als führender und bahnbrechender Anbieter von LTE Access und innovativen Backhaul-Lösungen gewürdigt. Airspan verfügt über ein umfassendes Produktportfolio, einschließlich Kleinzellen für den Innen-/Außenbereich, kompakte Mikro- und Makro-Basisstationen ausschließlich für den Außenbereich, verschiedene Endprodukte und Produkte für die Netzwerkoptimierung. Diese Konnektivitätslösungen lassen sich in Bändern von 400 MHz bis 6,4 GHz und im 60-80-GHz-Millimeterwellenbereich betreiben. www.airspan.com (http://www.airspan.com)



Airspan unterliegt nicht den Berichtspflichten des US-amerikanischen Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 und reicht infolgedessen keine Meldungen, Geschäftsberichte, Stimmrechtsvollmachten, Informationsblätter noch sonstige Informationen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) ein. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Informationen über zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter www.airspan.com/fls (http://www.airspan.com/fls).



Für Medienanfragen:

Damiano Coletti

+1-561-893-8670

mediarelations@airspan.com (file:///d:/Users/stawde.UNIVERSE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LU447JOH/mediarelations@airspan.com) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/954159/Airspan_Logo.jpg



Original-Content von: Airspan Networks, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136045/4367781