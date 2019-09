Die britische Investmentbank Barclays hat Sodexo von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 96 Euro gesenkt. Zwar erscheine die Aktie des französischen Caterers im Vergleich zur britischen Compass Group günstig, doch der Bewertungsunterschied sei mehr als gerechtfertigt, schrieb Analystin Vicki Stern in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf die schwächeren Wachstumsraten aus eigener Kraft. Sodexo müsse zur eigenen Stabilisierung nach Jahren der Fokussierung auf integriertes Facility Management dringend wieder in das Kerngeschäft investieren./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-09-06/08:47

ISIN: FR0000121220