De Raj Group AG: Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission DGAP-Ad-hoc: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung De Raj Group AG: Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission 06.09.2019 / 08:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Fundraising für die De Raj Group: 50 Mio. EUR Anleiheemission ITI Capital Ltd. freut sich, bekannt zu geben, dass sie 50 Millionen Euro für die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1 Wiener Börse) einsammeln werden. Die De Raj Group zieht Mittel zur Finanzierung von M&A-Transaktionen und organischen Projektakquisitionen an, um ein robustes Umsatzwachstum zu unterstützen. Neben dem derzeitigen Engagement im Bereich der Energieanlagendienstleistungen erwartet das Unternehmen steigende Umsätze aus dem Erwerb bestehender ertragsstarker Anlagen und der Abwicklung neuer Verträge über den Bau von Energiesparmodulen. Die für September 2019 geplante Anleiheplatzierung wird als Privatemission mit einem Mindestzeichnungsbetrag von 100.000 EUR ausgestaltet und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Investoren. Der Kupon mit vierteljährlicher Zahlung beträgt 8% p.a., die Fälligkeit ist im September 2022. Vaidyanathan Nateshan (CEO, De Raj Group AG): "Wir erwarten, dass die von ITI Capital geführte Anleiheplatzierung uns helfen wird, M&A-Möglichkeiten beim Besitz und Betrieb mobiler Offshore-Einheiten, beim Management von Konzessionen mit Wasseraufbereitungsanlagen und bei der Erzeugung von Solarkraftwerken in Europa, Asien und Afrika zu finanzieren, um uns zu helfen, die profitabelsten Projekte aus der aktuellen Pipeline zu starten, um unsere Wachstumsstrategie zu unterstützen und die Geschäftsaussichten zu verbessern." Pierre Iseux (Geschäftsführer, ITI Capital Ltd.) "Die Expertise und das Netzwerk von ITI Capital auf den Finanzmärkten werden der DeRaj Group den Zugang zu einem breiten Spektrum internationaler Investoren ermöglichen, um eine erfolgreiche Anleiheplatzierung zu gewährleisten." Über die DE RAJ GROUP Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) startete sein Börsendebut an der EU-regulierten Wiener Börse (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj-Gruppe werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und auf XETRA gehandelt. Über ITI Capital Das Broker- und Investmenthaus für institutionelle Anleger und Privatkunden - bietet eine Reihe von Eigenhandelsplattformen, Zugang zu über 100 Märkten sowie individuelle Anlagemöglichkeiten am Finanzmarkt und strukturierte Fundraising-Lösungen. Mitteilende Person: Vaidyanathan Nateshan, CEO der De Raj Group AG 06.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Str. 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 E-Mail: ir@thederajgroup.com Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 869531 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 869531 06.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A2GSWR1 AXC0078 2019-09-06/08:55