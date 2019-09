Der zweite starke Handelstag in Folge führte im DAX zur Schließung der offenen Kurslücke vom 2. August und in der Spitze bis auf 12.151 Punkte, womit der Index jetzt bereits die nächsten Hürden ins Visier nimmt. Nachdem sich auch die Wall Street gestern Abend noch von ihrer besten Seite zeigte (Dow Jones +1,4%) könnte heute also ein erster Angriff auf die Widerstände rund um 12.200 Zähler starten. Dabei gilt:

Den vollständigen Artikel lesen ...