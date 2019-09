Das Engineering-Softwareunternehmen nTopology Inc. mit Sitz in New York City gab heute die Eröffnung seines ersten europäischen Büros in Regensburg bekannt.

Der neue Standort, der unter dem Namen nTopology GmbH firmiert, wurde als Reaktion auf den wachsenden Partner- und Kundenstamm des Unternehmens in Europa geschaffen. Die bahnbrechende Software nTop Platform für computergestützte Modellierung ermöglicht es Ingenieuren, eine einheitliche Umgebung für die Erstellung hochkomplexer Konstruktionen zu schaffen, die für fortgeschrittene und additive Herstellungsprozesse geeignet ist. Kollaborative Workflows in der nTop Platform ermöglichen die gleichzeitige Berücksichtigung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur schnellen Optimierung von Produkten für jede Branche.

"Große, globale Produktionsunternehmen setzen die Software von nTopology ein, um technische Herausforderungen und Initiativen wie Leichtbau, generatives Design und Industrie 4.0 anzugehen", sagt Bradley Rothenberg, Gründer und CEO von nTopology. "Unsere Expansion nach Deutschland ist der logische nächste Schritt, denn dort befindet sich die Basis für einen Großteil der europäischen Fertigung."

Das Team der nTopology GmbH wird die Expansion des Unternehmens mit einer dreimonatigen Tour beginnen, bei der ausgewählte Partner an ihren europäischen Produktionsstandorten besucht werden, um innovative Konstruktions- und Fertigungslösungen vorzustellen einschließlich Simulation, Topologieoptimierung, Architected Materials und mehr die sie gemeinsam entwickeln. Höhepunkt der Roadshow ist das Zusammenkommen der nTopology-Teams aus Deutschland und den USA auf der FORMNEXT (Stand 12.0 B21) in Frankfurt vom 19. bis 22. November.

Der Repräsentant der neuen nTopology GmbH, Fabian Grupp, hat während seiner gesamten Karriere in der additiven Fertigung gearbeitet. Er hat gesehen, wie sich die Branche in Richtung Serienproduktion von Hochleistungsteilen verlagert hat, und da Deutschland eines der produktionsstärksten Länder der Welt ist, sagt er: "Unsere Präsenz hier wird eine wichtige Ressource sein, um Kunden dabei zu unterstützen, erweiterte Produktfunktionalität, kürzere Entwicklungszyklen und optimierte Designs für die additive Fertigung umzusetzen."

