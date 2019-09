Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind im Juli im Vormonatsvergleich um 0,3% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Auch die ohne Energie und Nahrungsmittel berechneten Kernverbraucherpreise hätten um 0,3% zugelegt. In der Folge sei die Inflationsrate von 1,6% auf 1,8% gestiegen, während sich die Kerninflationsrate von 2,1% auf 2,2% erhöht habe. Insgesamt würden die Analysten von Postbank Research mit einer weiterhin verhaltenen Teuerung rechnen. In diesem Jahr dürfte die Inflationsrate auf 1,6% sinken, 2020 dann auf 2,0% steigen. Die Kerninflationsrate sollte in beiden Jahren knapp über der Zwei-Prozentmarke liegen. Damit wären auch weiterhin weder klare inflationäre noch deflationäre Tendenzen auszumachen. (Zinsen und Währungen September 2019) (06.09.2019/alc/a/a) ...

