Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei den Staatsanleiherenditen stehen die Zeichen kurzfristig auf Anstieg, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Gründe dafür seien an der politischen Front zu suchen, wo in vielen Bereichen Entspannungssignale zu erkennen seien. In Großbritannien würden sich die Anzeichen mehren, dass ein No-Deal-Brexit vielleicht doch noch abgewendet werden könne, in Italien kehre kurzfristig wieder politische Stabilität ein, denn am 05.09. werde die neue Regierung vereidigt, und von offizieller Seite sei bestätigt worden, dass die USA und China für Anfang Oktober die Wiederaufnahme der Handelsgespräche vereinbart hätten. Auch die Meldung über die Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes in Hongkong dürfte zur Beruhigung der Nerven einiger Investoren beitragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...