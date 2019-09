Nach einem optimistischen Handelstag am Donnerstag startet der Dax auch am Freitag mit einem leichten Plus in den Handel. Am Nachmittag werden die US-Arbeitsmarkdaten bekannt gegeben.

Am Donnerstag ging der Dax über der Marke von 12.100 Punkten, bei 12.126 Punkten und einem Plus von 0,9 Prozent aus dem Handel und auch am heutigen Freitag startet der Leitindex positiv in den letzten Handelstag der Woche. Zum Handelsbeginn liegt der Dax mit 12.146 Punkten 0,09 Prozent im Plus.

Grund für den neuen Optimismus an der Börse sind die Entwicklungen in diversen politischen Konflikten. Seien es die Proteste in Hongkong, das Ringen um den Brexit oder der Handelsstreit zwischen den USA und China: Diese Probleme sind zwar nicht gelöst, aber immerhin gibt es überall kurzfristig erfreuliche Nachrichten für Anleger.

Im Laufe des Tages werden für diese vor allem die Arbeitsmarktdaten aus den USA interessant. Außerdem verkündet Eurostat die Angaben zum Bruttoinlandsprodukt. In der Politik stehen die China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Entwicklungen im Atomabkommen mit dem Iran im Fokus. Dort treibt Präsident Hassan Ruhani den weiteren Teilausstieg an.

Auch die aktuelle Börsenstimmung ist positiv für die weitere Entwicklung an den Märkten. Das Handelsblatt-Dax-Sentiment hat bereits am vergangenen Montag steigende Kurse signalisiert und auch Verhaltensökonom Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine ähnliche Umfrage auswertet, schreibt von "stimmungstechnisch positiven Nachrichten für den Dax".

Der ehemalige Devisenhändler nimmt an, dass die heimischen, mittelfristig orientierten Anleger von den Kursgewinnen überrascht worden seien. Probleme dürften in den kommenden Handelstagen vor allem die Privatanleger bekommen. Seit Ende August 2019 ist der Dax um 500 Punkte gestiegen, doch diese Käufer haben seitdem verstärkt auf fallende Notierungen gesetzt. ...

