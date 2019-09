Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) schaltete im ersten Halbjahr 2019 einen Gang höher und fuhr bei Umsatz und Ertrag weitere Zuwächse ein. So kann es für die Leipziger weitergehen. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds erzielte der Getriebespezialist in H1 ein Umsatzplus von 4,5% auf 57,7 Mio. EUR. Die positive Entwicklung spiegelte sich zudem auch in den Ertragszahlen wider: So verbesserte ...

