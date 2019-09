Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der s Immo von 20 auf 23,50 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde beibehalten - trotz des Kurspreisanstiegs im vergangenen Jahr sieht Analyst Christoph Schultes immer noch Aufwärtspotenzial für die Papiere.

Einer der Gründe für die Kurspreisrallye war die hervorragende Entwicklung des Nettovermögenswertes EPRA NAV, der in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als ein Drittel auf mehr als 24 Euro angestiegen ist, heißt es in der Analyse weiter.

In ihrer letzten Analyse hatte die Erste Group noch mit der Überlegung gespielt, ob es von der Immofinanz eine "cash offer" für die s Immo geben könnte, dies hält Schultes in der Zwischenzeit aber für unwahrscheinlich. Die Immofinanz hätte einfach eine gute Gelegenheit verpasst, da das EPRA NAV der s Immo im Sommer vergangenen Jahres noch unter 18 Euro je Aktie gelegen war, so Schultes.

Am Freitag notierten die Aktien der s Immo im frühen Handel an der Wiener Börse um 0,5 Prozent höher auf 19,96 Euro.

