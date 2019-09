Die BUDDE Fördertechnik GmbH, ein Tochterunternehmen der INDUS-Gruppe (ISIN: DE0006200108), hat einen Großauftrag abgeschlossen:

Das Bielefelder Unternehmen (450 Mitarbeiter) errichtete eine der größten Sortieranlagen Deutschlands für das neue Paketsortierzentrum des DPD in Hamm. Es ist mit 17.300 Quadratmetern Gebäudefläche das größte Depot, das der internationale Paket- und Expressdienstleister in Deutschland jemals gebaut hat. Mit einem Umfang von 25 Mio. Euro ist es auch gleichzeitig der größte Auftrag in der BUDDE-Unternehmensgeschichte. Die Sortieranlage startet am 9. September 2019 ihren Betrieb.

"Wir ...

