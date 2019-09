Progress-Werk Oberkirch AG: PWO wird Mitglied des 'Brose Exclusive Supplier Teams' ('BEST') DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Sonstiges Progress-Werk Oberkirch AG: PWO wird Mitglied des 'Brose Exclusive Supplier Teams' ('BEST') (News mit Zusatzmaterial) 06.09.2019 / 09:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Oberkirch, 06. September 2019 - PWO wurde von Brose, einem seiner größten Kunden, zum "BEST"-Supplier (Brose Exclusive Supplier Team) ernannt. Im Rahmen eines Besuchs überreichten der für den Einkauf zuständige Geschäftsführer der Brose Gruppe, Periklis Nassios, sowie der Leiter Einkauf Mechanik und Rohstoffe Werner Appelmann und die Leiterin Einkauf Metall Stephanie Thorel-Walsdorf zur großen Freude des PWO-Vertriebsteams diese hochklassige Auszeichnung. PWO erhielt bereits 2016 und 2018 als einer von 90 Lieferanten die Würdigung "Key Supplier" von Brose für seine besondere strategische Bedeutung und Liefertreue der Vorjahre. Aus diesem bisher schon herausgehobenen Kreis bildet Brose nun eine neue und besondere Lieferantenplattform bestehend aus zunächst acht sogenannten "BEST"-Lieferanten, mit denen die Zusammenarbeit künftig noch vertieft werden soll. Brose verband die Übergabe der Auszeichnung mit einer ausführlichen Wertschätzung der außerordentlichen Leistungsbereitschaft, der höchsten Lieferqualität und -treue sowie der besonderen Innovationskraft bei Produkten und Prozessen, die PWO in den vielen gemeinsamen Projekten immer wieder unter Beweis stellt. Vorstandssprecher Dr. Volker Simon freut sich sehr über die Auszeichnung: "Wir sind seit über 30 Jahren Geschäftspartner von Brose, zurzeit einer der größten Lieferanten dieses global agierenden Konzerns und einer der wenigen, der alle seine drei Geschäftsbereiche (Tür, Antriebe und Sitz) beliefert. Mit fünf Werken in allen für unseren Kunden wichtigen Märkten sind wir ein wettbewerbsfähiger Partner und konnten unser Geschäftsvolumen mit der Brose Gruppe seit 2010 mehr als verdoppeln; aktuell liefern wir ca. 50 Millionen Komponenten jährlich an diesen Kunden. Die aktuelle Auszeichnung belohnt die erstklassigen Leistungen aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bedanken uns bei ihnen für ihr anhaltend großes Engagement. Dem Kunden Brose danken wir für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit." Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der 100jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei. Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.300 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität. Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/progresswerk/869421.html Bildunterschrift: Brose names PWO "BEST"-Supplier. f.l.t.r.: Thorsten Sehl (PWO), Periklis Nassios (EVP Brose), Stephanie Thorel-Walsdorf (Brose), Dr. Volker Simon (CEO PWO), Bernd Conrad (PWO), Werner Appelmann (Brose). 06.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 869421 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 869421 06.09.2019 ISIN DE0006968001 AXC0089 2019-09-06/09:45