Olten (ots) - Nach den seit 2013 alljährlich erfolgten Personalabbaurunden will Mitel auch dieses Jahr einen weiteren Schnitt anbringen. Die Belegschaft von noch 65 Angestellten soll fast halbiert werden. Damit schrumpft Mitel in der Schweiz zum Kleinbetrieb. Die Angestellten Schweiz fordern für die Betroffenen soziale Begleitmassnahmen. Die grosse Zeit der Entwicklung von Telefonielösungen aus der Schweiz ist bei Mitel definitiv vorbei. Schon wieder verschwinden Arbeitsplätze in diesem Unternehmen. Es muss gemäss Aussagen des Managements damit gerechnet werden, dass gewisse Bereiche in der Schweiz gar nicht mehr weitergeführt werden.



Vom Abbau betroffen sind 26 von 65 Stellen bei Mitel in der Schweiz. Die Angestellten Schweiz halten es für einen grossen Fehler, dass Mitel künftig auf noch mehr Schweizer Know-how verzichten möchte und somit ihr langjähriges Markenzeichen, nämlich das hohe Qualitätsniveau, noch mehr torpediert. Mitel hat ihr Geschäft mit qualitativ hochstehenden Produkten und Dienstleistungen hierzulande über Jahrzehnte absolut rentabel betrieben. Aufgrund des drohenden Know-how-Verlusts werden mit dem geplanten Abbau letztlich auch die vorläufig nicht betroffenen Stellen gefährdet.



Die Angestellten Schweiz fordern, dass der Stellenabbau noch einmal gründliche hinterfragt wird. Soweit sich Kündigungen tatsächlich als unvermeidbar erweisen, haben sie sozialverträglich zu erfolgen. Die Betroffenen sind so zu unterstützen, dass sie rasch eine Anschlusslösung finden. Als Massnahmen sind insbesondere Standortbestimmungen, Outplacements und Weiterbildungen gefordert. Dies gilt ganz besonders auch für die vielen Angestellten über 50. Härtefälle sind zu vermeiden. Die Angestellten Schweiz stehen Mitel mit Rat und Tat zur Verfügung.



