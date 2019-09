Der Spezialist für Oberflächeninspektion und industrielle Bildverarbeitung profitiert von unterschiedlichen Kaufempfehlungen mit noch unterschiedlicheren Versionen über die weitere Entwicklung. Über die Technik ist man sich einig. Über die Wachstumsprämie in diesem Geschäft dagegen nicht. Dennoch ist es eine Spezialität im deutschen Tech-Markt, die langfristig eine sehr interessante Zukunft vor sich hat. Wer in dieser Aktie investieren möchte benötigt gute Nerven. So um 40 Euro sind die Ausgangslage.



