Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richtet sich der Fokus der Marktbeobachter auf die deutsche Industrieproduktion im Monat Juli, so die Analysten der Helaba.Die Vorgaben seien durchwachsen und insbesondere die enttäuschend schwachen Auftragseingänge, die gestern mit -2,7% VM veröffentlicht worden seien, würden vor zu viel Optimismus mahnen. Zwar sei die jüngste Volatilität auf Auslandsbestellungen zurückzuführen, die inländischen Aufträge seien aber ebenfalls im Juli gesunken, insbesondere auch die ohne Großaufträge. Positive Daten habe dagegen die Automobilindustrie (laut VDA) zu berichten und auch die Stahlproduktion habe zugelegt. Positives Überraschungspotenzial würden die Analysten per saldo nicht ausmachen. Die Erwartungen, wonach die Europäische Zentralbank in der nächsten Woche erneut Lockerungen der Geldpolitik bekannt gebe, dürfte kaum geschmälert werden. ...

