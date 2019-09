Wien (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Anbieter von Zahlungslösungen Wirecard AG (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) wurde erstmalig von Moody's mit Baa3 und damit im unteren Investment Grade Segment (IG) eingestuft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Als Begründung nenne die Ratingagentur die führende Marktposition in Europa und in den Wachstumsmärkten Asiens sowie ein starkes EBITDA-Wachstum und ein hohes Free-Cashflow-Potenzial, welches ein De-leveraging ermögliche. Moody's gehe zudem von einem Schuldenabbau und der Einhaltung einer IG-Kapitalstruktur innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate aus. Zudem beabsichtige Wirecard eine EUR Benchmark Emission (5J) zu begeben und habe sich damit bis inkl. 4. September 2019 auf Roadshow befunden. Das Pricing der, ebenfalls mit Baa3 eingestuften, Senior Anleihe werde für den 5. September 2019 erwartet. Erste Preisindikationen lägen bei MS+135-140 BP. (News vom 05.09.2019) (06.09.2019/alc/n/a) ...

