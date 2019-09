McDonald's hat in Schweden bisher 55 Ladestationen für E-Autos aufgebaut. Nun zeigt die Fastfood-Kette an ersten schwedischen Filialen auf den digitalen Anzeigentafeln unterhalb seines Logos nicht mehr nur den aktuellen Preis des Big Mac und Happy Meal an, sondern auch den Preis des Ladestroms. Die ersten Schilder, die von der Agentur Nord DDB erstellt wurden, befinden sich genauer gesagt bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...