Adidas-Aktien sind am Freitag mit plus 1,5 Prozent weiter in Richtung des Rekordhochs von Anfang August vorgerückt. Auch Puma legten mit plus 1 Prozent wieder zu, nachdem sie nach einem neuen Höchststand zu Wochenbeginn zuletzt etwas unter Gewinnmitnahmen litten.

Analyst Andreas Riemann von der Commerzbank bekräftigte in einer aktuellen Studie seine Kaufempfehlungen für beide Werte. Puma sei die am schnellsten wachsende Marke, dafür mache ein dynamisches viertes Quartal und die niedrigere Bewertung Adidas aber kurzfristig attraktiver, so der Experte.

Puma liegen für das laufende Jahr aktuell mit rund 63 Prozent Kursplus vor Adidas mit 53 Prozent Zuwachs./ag/mis

ISIN DE000A1EWWW0 DE0006969603

