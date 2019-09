Original-Research: MPH Health Care AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MPH Health Care AG Unternehmen: MPH Health Care AG ISIN: DE000A0L1H32 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 8,92 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Das Ertragsbild der MPH AG steht ausschließlich mit den gehaltenen Beteiligungen im Zusammenhang. Einerseits handelt es sich hierbei um die Fair Value-Entwicklung der börsennotierten und nicht börsennotierten Beteiligungen sowie um die Dividendeneinnahmen aus den börsennotierten Beteiligungen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Kursschwankungen der drei börsennotierten Beteiligungen liegt in der Regel eine entsprechend hohe Ertrags- und dadurch auch Ergebnisvolatilität vor. Belegt wird dies von der Entwicklung der ersten sechs Monate 2019, die vor allem von der rückläufigen Kursentwicklung aber auch von einer leichten Reduktion der gehaltenen Anteile an der M1 Kliniken AG, der gleichzeitig größten MPHBeteiligung, geprägt war. Die positive Kursentwicklung der HAEMATO AG sowie der CR Capital Real Estate AG konnten dies nicht kompensieren, so dass der Kurswert der gehaltenen börsennotierten Beteiligungen zum 30.06.2019 um 29,13 Mio. EUR unterhalb des Wertes zum 31.12.2018 lag. Auf dieser Grundlage weist die MPH AG in den ersten sechs Monaten ein negatives EBIT in Höhe von -18,41 Mio. EUR (VJ: 56,68 Mio. EUR) auf. Der negativen Kursentwicklung der börsennotierten Beteiligungen stand dabei eine positive Wertentwicklung bei den nicht börsennotierten Beteiligungen in Höhe von 10,14 Mio. EUR entgegen. Unseren Erkenntnissen zufolge handelt es sich hier um eine Stärkung des Eigenkapitals bei der MPH Ventures GmbH, als Vorbereitung für anstehende Projekte. Es ist zudem erwähnenswert, dass die Dividendenausschüttungen der drei börsennotierten Beteiligungen in Höhe von insgesamt 6,18 Mio. EUR (auf Basis der gehaltenen Aktien zum 30.06.19) erst in der zweiten Jahreshälfte vereinnahmt werden, die zu einem entsprechenden Ergebnisanstieg führen werden. Die Grundlage für die Sum-of-Parts-Bewertung ist der zum Bilanzstichtag 30.06.2019 von der MPH AG kommunizierte Aktienbestand an den drei gehaltenen börsennotierten Beteiligungen. Den Bewertungsansatz der drei wichtigsten Investments haben wir dabei im Rahmen einer gesonderten DCFBewertung hergeleitet. Die jeweiligen fairen Werte haben wir im Rahmen separater Researchstudien bei der HAEMATO AG (siehe Researchstudie vom 04.09.2019), bei der CR Capital Real Estate AG (siehe Researchstudie vom 24.06.2019) sowie bei der M1 Kliniken AG (siehe Researchstudie vom 04.09.2019) ermittelt. Der faire Wert je Aktie beläuft sich gemäß Sum-of-Parts-Bewertungsansatz auf 8,92 EUR (bisher: 8,96 EUR). Einerseits hat sich der faire Wertansatz der börsennotierten Beteiligungen, vor allem aufgrund des niedrigeren Aktienbestandes an der M1 Kliniken AG, auf 364,42 Mio. EUR (bisher: 383,05 Mio. EUR) reduziert. Dem steht aber ein von der Gesellschaft dargestellter Wertanstieg bei den beiden nicht börsennotierten Beteiligungen auf 23,66 Mio. EUR (bisher: 13,52 Mio. EUR) sowie ein aus der Veräußerung von M1Aktien resultierender Anstieg der liquiden Mittel auf 7,96 Mio. EUR (bisher: 1,02 Mio. EUR) entgegen, so dass wir nur eine geringfügige Kurszielreduktion vornehmen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18939.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 05.09.19 (13:38 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 06.09.19 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2019 04:01 ET (08:01 GMT)