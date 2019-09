(shareribs.com) Chicago 06.09.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich. Während sich Mais stabilisierte und Weizen anzog, rutschten die Sojabohnen wieder ab. Dezember-Mais gewann 0,25 Cents auf 3,5875 USD/Scheffel hinzu. Die Stärke bei Weizen hat auch Mais nach oben gezogen. Die jüngsten Daten des Ethanolberichts der EIA hat die Preise eher belastet, ...

