Die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich dem positiven Trend an den Börsen in der laufenden Woche nicht anschließen. Nach wie vor pendelt der DAX-Titel im Bereich um die 15-Euro-Marke, die Attacke auf das Jahreshoch lässt auf sich warten. In den USA sieht sich der Konzern derweil erneut einer Klage ausgesetzt.T-Mobile US wird von der Stadt New York wegen der Vertriebspraktiken im Prepaid-Geschäft verklagt. Der Konzern soll den Kunden gebrauchte Mobiltelefone als Neugeräte verkauft, Gebühren für ...

