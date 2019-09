München (ots) - Trommelwirbel bitte... Bald feiert die TELE 5 Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" ihre 100. Folge! Um die restliche Wartezeit spielerisch zu überbrücken, haben sich die zwei Murksmovie-Matadore Oliver Kalkofe und Peter Rütten kurzerhand digitalisieren lasse. Nicht mittels 3-D Drucker nein, nein, sondern um in dem ultimativen SchleFaZ-Spiel ab sofort die Hauptrollen zu übernehmen!



Die beiden SchleFaZ-Moderatoren sind also vom großen Fernsehbildschirm in das kleine Handydisplay gesprungen. Mit dem brandneuen Jump n' Run-Game kann ab sofort jeder SchleFaZ-Fan und Profi-Gamer mit Olli und Päter gemeinsame Sache machen.



Wie geht das Spiel: Die Regeln sind einfach, es müssen so viele Zelluloidfilmrollen, wie nur möglich eingesammelt werden, damit genug schlechte Filme für den perfekten SchleFaZ-Abend bereit liegen. Darin sind Kalkofe und Rütten im analogen Real Life natürlich längst Weltmeister...



Aber Vorsicht: das Digitale hat seine Tücken und so ist auch der nächste Sharknado nicht weit - Tornados und Haie stellen sich als mögliche Game Changer in den Weg. Doch wie bei jedem SchleFaZ sorgt auch hier die Zunahme des ein oder anderen Cocktails für einen erfrischenden Ausgleich!



Und das Allerbeste: Kein SchleFaZ-Gamer muss sich zwischen Team Olli oder für Team Päter entscheiden. Man spielt abwechselnd beide Charaktere, denn auf dem schier unendlichen Weg an die Spitze der Highscore-Tabelle steht mal hier mal da Telefonzelle für einen regelmäßigen Spielerwechsel bereit. Ganz so wie es sich für die beiden Verkleidungskünstler gehört!



Das SchleFaZ-Spiel steht ab sofort als kostenfreier Download in den App-Stores für Android und iOs zur Verfügung. Weitere Informationen unter: http://ots.de/5TQszI



