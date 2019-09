Wien (www.anleihencheck.de) - Der Gewerbeimmobilienspezialist TLG Immobilien (Baa2) hat für rund EUR 1 Mrd. einen zehnprozentigen Anteil an Aroundtown Property (BBB+) übernommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zudem habe sich der Konzern eine Call-Option auf weitere 4,99% des Unternehmens gesichert. Dem anteilsabgebenden Großaktionär von Aroundtown, Avisco zufolge, stelle der Einstieg den ersten Schritt zur Schaffung eines pan-europäischen Immobilienkonzerns mit Ausrichtung auf Deutschland und die Niederlande dar. Aroundtown Property verfüge vor allem über einen starken Footprint bei Büro- und Hotelimmobilien in den beiden genannten Ländern. Mit einem kombinierten Portfoliowert von rund EUR 25 Mrd. entstünde ein weiterer großer Player in der europäischen Immobilienbranche. (News vom 05.09.2019) (06.09.2019/alc/n/a) ...

