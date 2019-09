Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Vor dem US-Arbeitsmarktbericht halten die Anleger erst einmal die Füße still. Der Dax legt nach der tagelangen Rallye erstmal eine Pause ein. Die Industrieproduktion in Deutschland ist erneut gesunken: Ein Alptraum, sagt Volkswirt Gitzel von der VP Bank, die Wirtschaft wird an die Wand gedrückt. Die Wall Street klettert wieder Richtung Rekordhoch vom Juli, allerdings tat sich nach dem Handelsende in Europa kaum noch was. Insofern sind die Vorgaben eingepreist. Die Post Tochter Streetscooter will mit einem Elektro-Kleinlaster in den chinesischen Markt einsteigen. Der vom Land Berlin geplante Mietendeckel ist möglicherweise verfassungswidrig. Der finnische Konzern Kone hat offiziell sein Interesse am Kauf der Aufzugssparte von Thyssenkrupp bekundet Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß