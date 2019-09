Weinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter von Flussreisen, gibt den Bau eines neuen Schiffes bekannt und erweitert die unternehmenseigene Flussschiff-Flotte mit einem neuen Yachtcruiser. Damit kreuzt Excellence erstmals auf dem Meer.



Die zehn Excellence-Flussschiffe bekommen eine kleine Schwester. Die Excellence Adria wird 2020 mit nur 37 Passagieren durchs grosse Blau der kroatischen Adria kreuzen. Die neuzeitlich schnittig-elegante Architektur der Luxusyacht dürfte an den kroatischen Häfen für Furore sorgen.



Gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Kapitän Jurica Rakuljic lässt die Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe mit ihrem Schiffsreisen-Unternehmen Reisebüro Mittelthurgau ihr neues Schiff in der Adria aufkreuzen. «Käpt'n Jure» ist Eigner der Romantic Star, die seit Jahren die Mittelthurgau-Gäste begeistert. Jetzt baut er auf der Werft der Insel Korcula ein zweites Schiff. «Wir sind stolz, die wunderschöne Yacht im Mehrjahrescharter in unsere Excellence-Flotte zu integrieren. Zusammen mit Jure Rakuljic gestalten wir für unsere Schweizer Reisegäste eine massgeschneiderte Prachtyacht», sagt Mittelthurgau-Geschäftsleiter Stephan Frei.



Steigendes Kundeninteresse. Die Nachfrage für Yachtkreuzfahrten in den mediterranen Gefilden der kroatischen Adria steige von Jahr zu Jahr, so Frei. Was nicht verwundert. Die Dichte an hochinteressanten Natur- und Kulturstätten auf den Inseln und an den Küsten Istriens und Dalmatiens ist einzigartig im Mittelmeer. An Bord der luxuriösen Yachtkreuzer herrscht eine herzliche, private Atmosphäre. Ein weiteres Plus: die Yachten können jederzeit und überall ankern, auch für spontane Badestopps in den Buchten mit kristallklarem Meer und in kleinen Häfen.



Die Excellence Adria ist rund acht Meter länger als die meisten Yachten der Region. Bei gleicher Passagier-Kapazität haben Gäste auf dem neuen Schiff noch mehr Raum in den öffentlichen Räumen und an Deck. Besonders privilegiert sind die Gäste in den beiden Kabinen mit Privatbalkon auf dem Oberdeck. Sehr gute Noten erhalte man von den Gästen seit jeher für das köstlich-frische Essen an Bord. Kapitän Jure, selbst ein Freund der guten Küche, engagierte für seine Kombüse einen talentierten Jungkoch, der zuvor in einem Sternerestaurant am Herd stand. Dass die luxuriöse Excellence Adria ihre Gäste begeistern wird, daran zweifelt niemand beim Schiffsreisespezialisten. Im Frühling 2020 wird Kapitän Rakuljic die ersten Mittelthurgau-Gäste an Bord nehmen.



