Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KG:

paragon bringt echte Intelligenz ins Auto - Interaktion per Sprache, Gestik und Co.

- Neue Softwareplattform geni:OS erreicht bislang ungeahnte Interaktionsmöglichkeiten zwischen Fahrer und intelligentem Assistenten

- KI-basierter Assistent reagiert neben Sprache auf Gestik, Mimik, Blicke und Touch-Bedienung

- Intelligente Assistenten von paragon bereits in mehr als 20 Serienmodellen enthalten

- Innovative Lösungen des Geschäftsbereichs Digitale Assistenz live am Messestand auf der IAA erlebbarparagon [ISIN DE0005558696] strebt mit seiner neuen Software-Plattform für digitale Assistenten, geni:OS, eine Revolution im Bereich der KI-Assistenten an. Die neue Generation der Software ermöglicht zahlreiche innovative Funktionen, die das Leistungsspektrum der bisherigen Lösungen deutlich erweitern. Auf der diesjährigen IAA vom 10. bis 15. September rückt paragon diese Innovationen der Digitalen Assistenz in den Fokus.

Die neue Softwareplattform geni:OS bringt neben einer hoch performanten Laufzeitumgebung auch spezialisierte Software-Werkzeuge für Entwickler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...