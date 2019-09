Ein kurzes charttechnisches Update zur BYD Aktie: An der Börse in Hongkong hat der Anteilschein des chinesischen Autobauers am Freitag ein neues Kaufsignal geliefert. Im Tagesverlauf kletterte der Aktienkurs bis auf 41,40 Hongkong-Dollar, beendet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...