Berlin (ots) - Im Finale der diesjährigen PR Report Awards stehen insgesamt 92 Kommunikationskampagnen in 24 Kategorien. In der vergangenen Woche hatte die Jury des Branchenpreises getagt und die Shortlist festgelegt. Die Gewinner in den Bereichen "Corporate", "Marken & Produkte", "Politik und Gesellschaft", "Content-Kommunikation" und "Spezialkompetenzen" bleiben bis zur Preisverleihung am 14. November 2019 geheim. An diesem Tag öffnet auch das PR Report Camp 2019 seine Pforten in der Hauptstadt. Die Shortlist und alle weiteren Informationen gibt es unter prreportawards.de.



Bei dem Tagesprogramm, das der Medienfachverlag Oberauer 2017 erstmals veranstaltet hatte, haben Nominierte des Wettbewerbs auch in diesem Jahr die Chance auf einen Publikumspreis, der am Abend verliehen wird: In den Sälen des ehemaligen Kinos "Kosmos" präsentieren die Macher nominierter Kampagnen "25 Top Cases"; die Plätze werden nach Anmeldung vergeben. Für Gäste des Camps gibt es Praxis-Workshops zu verschiedenen Themen. Beim Karriereforum präsentieren sich mehr als 20 Unternehmen und Agenturen als potenzielle Arbeitgeber, und die Nachwuchsinitiative #30u30 spielt vor Ort ihr Finale aus, dessen Gewinner am Abend einen der Gold Awards erhalten.



Mit knapp 1.000 Anmeldungen hatte sich das PR Report Camp 2017 aus dem Stand zum größten Karrieretreff für Young Professionals und Berufseinsteiger der PR-Szene im deutschsprachigen Raum entwickelt. In lockerer Atmosphäre treffen die Gäste hautnah auf Kommunikationschefs bekannter Unternehmen. Tagestickets kosten 95,- Euro zzgl. MwSt., für Gäste der abendlichen Preisverleihung ist der Besuch des Camps kostenlos.



Pressekontakt:



Medienfachverlag Oberauer

Anna Wellendorf

Tel: +49 (0) 30 364 286 512

Mail: prreportawards@oberauer.com



Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/28249