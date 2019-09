Deutschlands größter Vermieter sieht die Politik in der Pflicht. Anstatt an den Symptomen sollte die Regulierung an der Ursache angreifen. Nur Neubau kann die Wohnungsnot in den deutschen Ballungsgebieten mildern. Das aktuelle Kursniveau bietet eine gute Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Anleger. Von Petra Maier

Den vollständigen Artikel lesen ...