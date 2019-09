Hamburg (ots) - Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein! Am 29. September kommen Marshall, Chase, Rubble & Co. auf die große Kinoleinwand und nehmen ihre kleinen und großen Fans mit auf neue Abenteuer. In PAW PATROL - ULTIMATIVER KINO EINSATZ gibt es die Folgen "Das Sumpfmonster, "Die Goldknochen" und "Die verschwundene Sternwarte" einmalig deutschlandweit bei CinemaxX im XXL-Format zu sehen. Die Kinotickets für das Paw Patrol Special kosten für Klein und Groß 5 Euro*. Tickets gibt es an den CinemaxX Kinokassen oder auf www.cinemaxx.de/pawpatrol.



Heldenmut, coole Fahrzeuge und ganz viel Humor - die Paw Patrol sind die sechs heldenhaften Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye. Gemeinsam mit ihrem Freund Ryder erleben sie spannende Abenteuer, die sie dank Teamwork und cleveren Ideen gemeinsam meistern.



Bei dem Kino-Special PAW PATROL - ULTIMATIVER KINO EINSATZ am 29. September (14-Uhr-Schiene) handelt sich um zwei Doppelfolgen mit einer Gesamtlänge von 47 min, FSK 0.



Das Sumpfmonster // Die Goldknochen



Beim Ausflug in die Sümpfe kommt es zu einem Zwischenfall. Zuma und das ultimative Sumpf-Fahrzeug eilen zur Hilfe! // In Adventure Bay geht es drunter und drüber. Ryder beauftragt Rocky, die Lage gemeinsam mit den Welpen in den Griff zu bekommen.



Die verschwundene Sternwarte



Ein Komet nähert sich und die PAW Patrol baut eine riesige Sternwarte. Als diese plötzlich losrollt, müssen Rubble und die Welpen alles wieder neu aufbauen, was dabei zerstört wurde.



* Zuzahlung bei der Wahl eines VIP/Relax Seats.



Teilnehmende Kinos alle CinemaxX Kinos außer das HOLI.



Pressekontakt:



CinemaxX Holdings GmbH

Ingrid Breul-Husar

040/45068179

presse@cinemaxx.com



Original-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/4368078