Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise (Do., 12.09., 14:30 Uhr) dürften sich im August moderat entwickelt haben, so die Analysten von Postbank Research.Die Analysten würden sowohl für die gesamten Verbraucherpreise als auch für die Kernverbraucherpreise (ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie) mit einem Plus von 0,2% gegenüber dem Vormonat rechnen. Damit würden sie zugleich von einer Normalisierung der Teuerung ausgehen, nachdem das Preisniveau in beiden genannten Abgrenzungen im Juli jeweils kräftig um 0,3% gestiegen sei. Gleichwohl dürfte die Kerninflationsrate leicht von 2,2% auf 2,3% anziehen. Die gesamte Teuerungsrate dürfte mit 1,9% etwas höher als im Vormonat ausgewiesen werden, als sie noch bei 1,8% gelegen habe. (06.09.2019/alc/a/a) ...

