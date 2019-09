Wien (www.anleihencheck.de) - Severstal (Baa2/BBB-/BBB) hat den Markt für die russische Metallindustrie in dieser Woche wieder geöffnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das Unternehmen im Besitz von Alexey Mordashov habe ein neues Eurobond-Angebot angekündigt, und beginne am 5. September 2019 mit einer Roadshow. Ein auf RegS/144A USD lautender Senior Unsecured LPN mit einer Laufzeit zwischen 5-7J sollte folgen. Der Emittent sei wieder am Markt, nachdem er im Februar 2017 eine Anleihe über USD 500 Mio. (4J) gepreist habe. Darüber hinaus habe Chelyabinsk Pipe Plant, einer der weltweit größten Rohrhersteller, von Moody's mit Ba3 (stabil) und von Fitch mit BB- (stabil) bewertet, Banken beauftragt, ab dem 5. September 2019 Investorengespräche für das erste Reg S/144A USD 300 Mio. LPN-Angebot mit einer Laufzeit von 5J zu organisieren, welches vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen solle. (News vom 05.09.2019) (06.09.2019/alc/n/a) ...

