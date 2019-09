Škoda hat in seinem Stammwerk in Mladá Boleslav die ersten Serienkomponenten für Elektroautos des Volkswagen Konzerns produziert. Dort stellen die Tschechen die Hochvolt-Batterien für die PHEV-Modelle des Konzerns her. Die Traktionsbatterien sind für Plug-in-Hybride auf Basis des Modularen Querbaukastens (MQB) vorgesehen und werden somit in Fahrzeugen der Marken Škoda, Audi, Seat und VW eingebaut. ...

